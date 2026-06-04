Urologia | robotica e IA per interventi di estrema precisione
Un nuovo sistema di urologia utilizza robotica e intelligenza artificiale per interventi altamente precisi. Un gemello digitale simula l’operazione, prevedendo i risultati. I bracci robotici eseguono interventi con precisione millimetrica, proteggendo funzioni vitali come vescica e nervi. La tecnologia permette di pianificare e guidare le operazioni con dettagli accurati, riducendo i margini di errore.
Come può un gemello digitale prevedere l'esito di un intervento?. Quali funzioni vitali protegge la precisione millimetrica del braccio robotico?. Come fa l'intelligenza artificiale a identificare i margini tumorali in tempo reale?. Perché il telementoring permette di operare con esperti a chilometri di distanza?.? In Breve La robotica garantisce visione 3D e manovrabilità millimetrica per preservare nervi e continenza.. Nefrectomie parziali riducono il tempo di ischemia per massimizzare la funzionalità renale.. I digital twins simulano l'organismo per prevedere l'efficacia delle terapie personalizzate.. Il telementoring al Policlinico San Marco di Zingonia distribuisce competenze chirurgiche a distanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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