Al COF Lanzo Hospital, nell’Alta Valle Intelvi, sono stati eseguiti più di 200 interventi di sostituzione del ginocchio con l’uso del sistema robotico ROSA nell’ultimo anno. La chirurgia robotica permette di operare con elevata precisione e senza dettagli tecnici o opinioni, limitandosi ai fatti. L’utilizzo di questa tecnologia rappresenta una tappa importante in campo ortopedico, segnando un cambiamento rispetto alle metodiche tradizionali.

L’Alta Valle Intelvi segna un punto di svolta per l’ortopedia moderna grazie ai risultati ottenuti presso il COF Lanzo Hospital, dove l’impiego del sistema robotico ROSA ha già permesso di completare oltre 200 interventi al ginocchio nell’ultimo anno. Questa evoluzione tecnologica non si limita alla sala operatoria, ma trasforma radicalmente il percorso di guarigione dei pazienti, garantendo una precisione chirurgica che si traduce in tempi di recupero decisamente più brevi rispetto alle metodiche tradizionali. Precisione millimetrica e personalizzazione del recupero post-operatorio. L’introduzione della tecnologia robotica ha spostato l’asse della chirurgia ortopedica verso un modello basato sulla personalizzazione estrema dell’intervento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chirurgia robotica al Lanzo: 200 ginocchia salvate con precisione estrema

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