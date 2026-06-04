Recentemente, un team di medici ha eseguito con successo un intervento urologico utilizzando un robot chirurgico avanzato e sistemi di intelligenza artificiale. L’operazione è stata guidata tramite telementoring, un metodo che permette di controllare e assistere a distanza. Si tratta di una procedura che integra tecnologie di ultima generazione per migliorare precisione e sicurezza durante l’intervento.

L'urologia sta vivendo negli ultimi anni una trasformazione senza precedenti, ponendosi come disciplina pioniera nell'adozione di tecnologie di punta che stanno riscrivendo i protocolli di cura. Quella che un tempo era una chirurgia fatta di ampie incisioni e lunghi decorsi post-operatori, oggi è diventata una pratica di estrema precisione, in cui il chirurgo non si limita a operare, ma coordina un ecosistema digitale avanzato in cui robot, AI e telementoring si integrano per offrire ai pazienti le cure più avanzate e personalizzate possibili. Ne parliamo con il dottor Riccardo Galli, urologo dell’ Unità di Urologia del Policlinico San Marco, struttura del Gruppo San Donato in provincia di Bergamo, in cui questo ecosistema è già realtà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’innovazione in urologia: robotica, intelligenza artificiale e telementoring

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