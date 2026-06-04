Urbanistica i vincoli non fermano più l’edificazione Ora le cubature si possono scambiare

Il consiglio regionale del Lazio ha approvato un emendamento che permette di scambiare le cubature edilizie, modificando le norme sugli strumenti urbanistici. La modifica, approvata il 3 giugno, deriva da una proposta di legge presentata due anni fa e riguarda la possibilità di superare i vincoli di edificabilità. L’emendamento si inserisce nel collegato al bilancio, senza modificare le restrizioni precedenti, ma consentendo nuove operazioni di scambio di volumetrie.

Ancora tanta urbanistica nel collegato al bilancio in discussione nel consiglio regionale del Lazio. Il 3 giugno, infatti, è stato approvato un emendamento a firma della consigliera di FdI Laura Corrotti, frutto di una proposta di legge presentata due anni fa. Riguarda la possibilità di superare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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