L'assessore regionale alla Pianificazione del territorio e al Patrimonio, Enzo Cuomo, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della situazione urbanistica in Campania. Cuomo ha spiegato che si stanno valutando modifiche per ridurre alcuni vincoli, precisando che non si tratta di scelte ideologiche ma di un tentativo di semplificare le procedure. La regione si trova a confrontarsi con norme rigide e con abusi commessi in passato.

Assessore Enzo Cuomo, in giunta regionale ha le deleghe alla Pianificazione del territorio e al Patrimonio: la Campania oscilla tra regole stringenti e abusi fatti in passato. Come si mette ordine? «A differenza di quanto spesso accade, ringrazio chi mi ha preceduto: è stato fatto un lavoro di grande pregio. Per il piano paesaggistico (Ppr) ora c’è un’interlocuzione con il ministero dei Beni cultuali tramite le Sovrintendenze e siamo in una fase preliminare: dietro c’è il criterio che non ci siano i no a prescindere ma che si tenga conto anche della pianificazione urbana. Anche perché all’interno ci sono altri strumenti come i Put, come in penisola Amalfitana e Sorrentina, dove assistiamo ad un paradosso: lo Stato chiede modifiche e manutenzioni specie su edifici non residenziali ma i Put lo impediscono. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista a Enzo Cuomo: «Urbanistica, meno vincoli: nessuna scelta ideologica»

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