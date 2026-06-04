Urban wellness tour | benessere e socialità nel cuore di Milano grazie a Centrale District

Nel quartiere centrale di Milano, un tour dedicato al benessere e alla socialità coinvolge cittadini e visitatori. L’iniziativa, promossa dal Comitato di Zona 2, propone un’esperienza dinamica accessibile a tutti, con attività che invitano a muoversi, socializzare e scoprire il quartiere. L’obiettivo è incentivare il movimento e il contatto tra persone attraverso percorsi e incontri all’aperto.

Urban Wellness Tour: benessere e socialità nel cuore di Milano grazie a Centrale DistrictIniziativa del Comitato di Zona 2 per coinvolgere cittadini e visitatori e appassionati in un’esperienza dinamica e accessibile per far vivere il quartiereMovimento, socialità e benessere. E’ la ricetta di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modern Luxury Home Designs 2026 Future Architecture & Elegant Innovation

Notizie e thread social correlati

Milano: Terme De Montel vince il premio Urban Art & Wellness ExperienceA Milano, le Terme De Montel hanno ricevuto il premio Urban Art & Wellness Experience, riconoscimento che premia un progetto innovativo che combina...

Urban art vicino Milano: a Lodi due giorni di tour gratuitiA Lodi, a fine maggio, si svolgeranno due giorni di tour gratuiti dedicati all’urban art.

Si parla di: Ruba all'IPERTOSANO di Via Valcamonica. Polizia di Stato arresta pregiudicato bresciano.

Urban Wellness Tour: benessere e socialità nel cuore di Milano grazie a Centrale DistrictÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... milanotoday.it

Domenica 7 giugno, Urban Wellness Tour: benessere e socialità nel cuore di Milano grazie a Centrale DistrictIniziativa del Comitato di Zona 2 per coinvolgere cittadini e visitatori e appassionati in un’esperienza dinamica e accessibile per far vivere il quartiere (mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2026 ... mi-lorenteggio.com