Urban art vicino Milano | a Lodi due giorni di tour gratuiti

Da milanotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Lodi, a fine maggio, si svolgeranno due giorni di tour gratuiti dedicati all’urban art. L’evento si svolge a pochi chilometri da Milano e combina arte urbana, architettura industriale e visioni contemporanee. I partecipanti potranno esplorare diverse installazioni e murales lungo un percorso a piedi. L’iniziativa è aperta a tutti e prevede visite guidate senza costi aggiuntivi. La manifestazione si inserisce in un progetto di valorizzazione degli spazi pubblici e delle pratiche artistiche urbane.

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A fine maggio, a pochi passi da Milano, arte urbana, architettura industriale e visione contemporanea si incontrano in un’esperienza immersiva unica nel suo genere. Sabato 30 e domenica 31 maggio torna l’occasione per scoprire gratuitamente uno dei progetti di urban art più sorprendenti in Italia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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