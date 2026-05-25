Urban art vicino Milano | a Lodi due giorni di tour gratuiti

Notizia in breve

A Lodi, a fine maggio, si svolgeranno due giorni di tour gratuiti dedicati all’urban art. L’evento si svolge a pochi chilometri da Milano e combina arte urbana, architettura industriale e visioni contemporanee. I partecipanti potranno esplorare diverse installazioni e murales lungo un percorso a piedi. L’iniziativa è aperta a tutti e prevede visite guidate senza costi aggiuntivi. La manifestazione si inserisce in un progetto di valorizzazione degli spazi pubblici e delle pratiche artistiche urbane.