Uomini e donne Cinzia e Marco | la tarantella continua e spunta un anello

Cinzia e Marco sono stati visti insieme in un locale, dove si sono scambiati sguardi e sorrisi. Durante la serata, sono stati notati mentre indossavano rispettivamente un anello, che non avevano mai portato prima. La coppia, finora coinvolta in numerose discussioni, sembra aver avviato un nuovo percorso. Al momento, si tratta di ipotesi non confermate, ma il loro comportamento ha attirato l’attenzione di alcuni presenti.

Al momento sono solo solo ipotesi ma se corrispondessero al vero, significherebbe che dopo tante discussioni a centro studio, per Cinzia e Marco è iniziato un nuovo capitolo, di coppia.Come riportato da l'Opinionista Social, l'ex cavaliere avrebbe condiviso sui social una stories in cui immortala. 🔗 Leggi su Today.it

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