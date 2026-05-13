Durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne, Cinzia ha deciso di lasciare lo studio, mentre Marco è corso dietro di lei piangendo e cercando di convincerla a rimanere. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri partecipanti e del pubblico presente, con Marco che ha mostrato emozioni intense e ha seguito Cinzia fuori dal set. La registrazione si è conclusa con la donna che si è allontanata, lasciando i presenti senza ulteriori dettagli.

Caos nell'ultima registrazione di Uomini e Donne: Marco torna per riconquistare Cinzia, scoppia a piangere davanti a tutti e la rincorre fuori dallo studio dopo il suo addio. Ultima registrazione stagionale per Uomini e Donne. Oggi, mercoledì 13 maggio, negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi, è andata in scena una puntata destinata a far discutere il pubblico. Al centro dello studio, ancora una volta, la tormentata vicenda tra Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti. Secondo le anticipazioni riportate da Lollo Magazine gran parte della registrazione sarebbe stata occupata proprio dall'ennesimo confronto tra i protagonisti del trono over.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Cinzia lascia lo studio, Marco la rincorre piangendo

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