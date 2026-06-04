Uoc Otorinolaringoiatria Domenico Di Maria tra i vertici dell’Aooi

Notizia in breve

Domenico Di Maria è stato nominato tra i vertici dell’Associazione Otolarngoiatri Italiani (AOoI). Attualmente ricopre il ruolo di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria presso un ospedale pubblico. La sua nomina è stata annunciata recentemente e si inserisce nell’ambito delle elezioni interne dell’associazione. Di Maria ha una lunga esperienza nel settore e ricopre anche ruoli di rilievo all’interno della struttura ospedaliera.