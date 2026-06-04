Uoc Otorinolaringoiatria Domenico Di Maria tra i vertici dell’Aooi
Domenico Di Maria è stato nominato tra i vertici dell’Associazione Otolarngoiatri Italiani (AOoI). Attualmente ricopre il ruolo di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria presso un ospedale pubblico. La sua nomina è stata annunciata recentemente e si inserisce nell’ambito delle elezioni interne dell’associazione. Di Maria ha una lunga esperienza nel settore e ricopre anche ruoli di rilievo all’interno della struttura ospedaliera.
Tempo di lettura: 2 minuti Domenico Di Maria –Direttore UOC Otorinolaringoiatria dell’AORN SAN PIO in occasione del 112° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria (SIO), svoltosi presso il Parco della Musica di Roma, è stato eletto Vicepresidente Nazionale dell’ Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (AOOI), risultando il candidato più votato dell’assemblea elettiva. Questo risultato conferma il ruolo della UOC Otorinolaringoiatria come punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale, nella gestione delle patologie legate alla branca, grazie ad un modello organizzativo altamente efficiente ed un team multidisciplinare di comprovata esperienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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