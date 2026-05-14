Accesso al credito confronto tra i vertici dell' Irca e le associazioni di categoria per semplificare le procedure
Il 11 maggio, il commissario straordinario dell’Irca ha incontrato rappresentanti delle associazioni di categoria del settore artigianato. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di discutere le modalità per semplificare le procedure di accesso al credito agevolato per le imprese artigiane siciliane, con particolare attenzione all’isura “Più”. La riunione ha visto confronti diretti tra i vertici dell’ente e le associazioni, focalizzandosi sulle modalità di facilitazione delle pratiche burocratiche.
Il commissario straordinario dell’Irca Roberto Rizzo ha incontrato lo scorso 11 maggio le associazioni di categoria del settore artigianato per un confronto costruttivo, nell’ottica di facilitare l’accesso al credito agevolato alle imprese artigiane siciliane e in particolare alla,isura “Più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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