Il direttore Uoc Caporale eletto Presidente dell' associazione otorinolaringologi ospedalieri italiani

Il direttore della Uoc di otorinolaringoiatria di un ospedale di Pescara è stato eletto presidente dell’Associazione otorinolaringologi ospedalieri italiani per il biennio 2026-2028. La nomina è avvenuta nel corso di un'assemblea dell’associazione. Caporale, che ricopre anche il ruolo di direttore della unità operativa, guiderà l’organizzazione nel prossimo mandato. La sua elezione rappresenta un riconoscimento nel settore.

Prestigiosa nomina per laudio Donadio Caporale, direttore della Uoc di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Pescara, che è stato eletto presidente dell'Associazione otorinolaringologi ospedalieri Italiani (Aooi) per il biennio 2026-2028.Si tratta della componente ospedaliera della Società. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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