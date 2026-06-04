Una persona ha iniziato la suo percorso da Arezzo, mentre un’altra da La Doccia, partecipando alla Marcia della Pace. Un cammino che coinvolge il tratto finale per uno dei due e la partenza per l’altro. La marcia viene descritta come un’esperienza positiva, senza ulteriori dettagli sul percorso o sui partecipanti.

Marcia della Pace: uno parte da Arezzo, l’altro da La Doccia. Pace fatta anche col contapassi AREZZO – La Marcia della Pace è una cosa bellissima. Si parte da Arezzo, si cammina per chilometri fino a Rondine, si suda, si fatica e si riflette sul mondo. Almeno in teoria. Quest’anno infatti i due candidati sindaco hanno interpretato l’evento in maniera leggermente diversa. Marcello Comanducci si è presentato alla partenza ufficiale delle 9.30 insieme agli altri partecipanti. Vincenzo Ceccarelli invece è comparso intorno alle 11 nella zona di Rondine. Ora, siccome noi all’Ortica siamo scarsi in politica ma discretini in geometria, ci viene un dubbio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Uno ha fatto la marcia. L’altro il tratto finale

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THE LONG WALK: La Recensione di Ezio Porto!

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