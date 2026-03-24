In seguito al dietrofront di Trump sul porre fine alla guerra con l’Iran, le agenzie di stampa semi-ufficiali iraniane Fars e Tasnim hanno affermato che il presidente americano sta facendo una “sorta” di marcia indietro. «Dall’inizio della guerra, alcuni mediatori hanno inviato messaggi a Teheran, ma la risposta dell’Iran è stata chiara: continuerà a difendersi fino al raggiungimento del livello di deterrenza richiesto», ha affermato Tasnim. «Con questo tipo di guerra psicologica, né lo Stretto di Hormuz tornerà alle condizioni prebelliche, né la calma tornerà a regnare nei mercati energetici». Le Guardie Rivoluzionarie iraniane, un gruppo... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran afferma che Trump ha fatto marcia indietro, ma il presidente americano afferma il contrario

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