I conduttori storici di uno dei programmi più celebri di Canale 5 hanno lasciato il talk show. La coppia, nota per aver accompagnato il pubblico con risate e grandi ritorni, non sarà più alla guida dello show. La decisione segna una svolta significativa per il programma, che ha avuto lunga storia e successo. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla rete, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui nuovi conduttori.

Per anni sono stati il volto di uno degli show più iconici della televisione italiana, una coppia capace di accompagnare il pubblico tra risate, nostalgia e grandi ritorni. Adesso, però, per uno dei programmi simbolo di Canale 5 si apre una nuova fase. Dopo aver celebrato un importante traguardo, la trasmissione si prepara a voltare pagina e a salutare due protagonisti che hanno contribuito a scriverne alcune delle pagine più amate. Una decisione che segna un cambiamento storico e che inevitabilmente alimenta curiosità sul futuro dello show. Scossone a Canale 5: un programma storico perde i suoi conduttori, ecco quale. Quello che nei mesi scorsi era sembrato un semplice sospetto è diventato realtà: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non saranno alla guida della prossima edizione di Zelig. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Uno dei programmi storici di Canale 5 perde i suoi conduttori amatissimi: svolta epocale a Mediaset, ecco chi va via

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