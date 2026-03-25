Il plesso scolastico 'Santa Chiara' a Foggia ha riaperto dopo due anni di lavori di ristrutturazione. La struttura, sede dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara Pascoli Altamura, è stata restituita alla comunità educativa e alla città. La riapertura segna il ritorno di uno dei principali presidi scolastici del territorio, che era stato chiuso temporaneamente per interventi di ammodernamento.

Dopo due anni di lavori di ristrutturazione, riconsegnato uno degli edifici più significativi della città. A partire da lunedì scorso, sono regolarmente riprese le attività didattiche per tutti gli ordini di scuola – infanzia, primaria e secondaria di primo grado – sia per il tempo normale che per il tempo pieno. Sono stati inoltre riattivati tutti i servizi connessi, inclusi mensa e trasporto scolastico A partire da lunedì scorso, sono regolarmente riprese le attività didattiche per tutti gli ordini di scuola – infanzia, primaria e secondaria di primo grado – sia per il tempo normale che per il tempo pieno. Sono stati inoltre riattivati tutti i servizi connessi, inclusi mensa e trasporto scolastico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Riapre ufficialmente il plesso scolastico 'Santa Chiara': Foggia ritrova uno dei suoi storici presidi educativi

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