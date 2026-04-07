Notizia boom Belen torna a Mediaset e conduce uno dei programmi di punta | Pier Silvio la riaccoglie!

Belen Rodriguez torna a lavorare con Mediaset e si prepara a condurre uno dei programmi di punta dell’emittente. La decisione è stata comunicata ufficialmente da Pier Silvio, che ha accolto nuovamente la showgirl nel suo team. Questo ritorno segna un nuovo capitolo nella carriera della presentatrice, che ha già avuto esperienze precedenti con l’azienda televisiva. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Un ritorno che sa di déjà-vu ma con il sapore di una nuova sfida: il nome di Belen Rodriguez torna a circolare con forza nei corridoi di Mediaset e questa volta potrebbe farlo da protagonista assoluta. Dopo anni di esperienze televisive e legami mai davvero interrotti con il piccolo schermo, l’ipotesi di rivederla alla guida di un reality accende la curiosità del pubblico. Tra indiscrezioni e scenari ancora da confermare, il suo possibile rientro rappresenterebbe un vero colpo di scena per la prossima stagione televisiva. Belen Rodriguez torna a Mediaset: per lei rientro in pompa magna!. Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta nella newsletter di Vanity Fair, Mediaset starebbe valutando proprio Belen Rodriguez per la conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Notizia boom, Belen torna a Mediaset e conduce uno dei programmi di punta: Pier Silvio la riaccoglie! BOOM! MEDIASET STRAPPA ALLA RAI GLI ATP FINALS: IL COLPACCIO DI PIER SILVIOPier Silvio Berlusconi ha acquistato i diritti delle ATP Finals di Torino, già da quest’anno. BOOM! MEDIASET STRAPPA ALLA RAI LE ATP FINALS: IL COLPACCIO DI PIER SILVIOPier Silvio Berlusconi ha acquistato i diritti delle ATP Finals di Torino, già da quest’anno.