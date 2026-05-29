Fabio Savi ha negato che ci fosse una strategia dietro le azioni della banda Uno Bianca, smentendo Roberto Savi. Chiara Gabrielli ha affermato che non c'era alcun piano di terrore legato alle violenze commesse. Le dichiarazioni arrivano nel corso di un procedimento giudiziario che riguarda le attività della banda. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani o motivazioni specifiche. Le autorità continuano le indagini per chiarire le responsabilità.

e Chiara Gabrielli "Nessuna strategia del terrore" dietro la scia di sangue della Uno Bianca. Nessuna copertura né servizi segreti coinvolti ("Come poteva mio fratello stare tre giorni a Roma ogni settimana con i turni di servizio che non lo permettevano?"), e neppure coperture: "Protetto io? Sono in galera da 32 anni.". L’intervista a Fabio Savi, ex poliziotto e killer della Banda che per sette anni insaguinò Emilia-Romagna e Marche facendo 24 vittime e 115 feriti in 103 azioni criminali, andrà in onda questa sera (ore 21.30) su Rete 4 a Quarto Grado, trasmissione di approfondimento di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Nel lungo colloquio, Fabio Savi chiede di "essere sentito dalla Procura della Repubblica" nell’ambito dell’inchiesta-bis per smentire le dichiarazioni del fratello Roberto, intervistato da ’Belve Crime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uno Bianca, la guerra dei Savi. Fabio smentisce Roberto : "Non c’era alcuna strategia"

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