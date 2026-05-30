Uno bianca, Fabio Savi, ha dichiarato di essere disposto a collaborare con i pm di Bologna, che hanno riaperto le indagini in relazione a un caso collegato. Savi ha affermato che i Servizi non gli hanno fornito alcuna protezione durante il periodo di detenzione. La riapertura delle indagini segue nuove verifiche sulla vicenda e sulla possibile presenza di informazioni o coinvolgimenti non ancora emersi. La posizione di Savi si basa sulla volontà di chiarire i fatti attraverso il procedimento giudiziario.

Quando erano i due leader della banda della Uno bianca hanno condiviso azioni criminali per oltre sette anni prima di essere arrestati, ma ora che sono nello stesso carcere, a Bollate, i due fratelli Fabio e Roberto Savi non si parlano. Intervistati in due diverse trasmissioni televisive, a poche settimane di distanza, i due, all'ergastolo, raccontano storie differenti sul passato e sui legami del gruppo. Se Roberto in una trasmissione televisiva aveva detto che, almeno in alcune occasioni, erano stati i Servizi a spingerli a uccidere, Fabio, a "Quarto Grado", ridimensiona tutto. Non c'è stata nessuna protezione della banda, nessun livello superiore, né una strategia del terrore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Uno bianca, Fabio Savi contro Roberto: "Nessuna protezione dei Servizi"

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Banda Uno Bianca: Alberto Savi Parla — la Verità mai Detta sui Poliziotti Killer

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