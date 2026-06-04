Università in calo | il 79% degli atenei italiani perde posizioni

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 79% degli atenei italiani ha registrato un calo nelle classifiche internazionali. Solo un’università italiana si distingue, mantenendo o migliorando la propria posizione. Nel frattempo, la Cina sta rapidamente scalando le classifiche mondiali, superando altri paesi nel settore dell’istruzione superiore. Questa tendenza si riscontra sia in termini di ricerca che di reputazione accademica, con molte università cinesi che salgono di posizione a livello globale.

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Quale università italiana è l'unica eccezione al calo generalizzato?. Perché la Cina sta scalando le classifiche mondiali così velocemente?. Come influisce la mancanza di investimenti sulla ricerca nazionale?. Quali criteri usano gli enti privati per valutare gli atenei?.? In Breve L'Università di Trento sale al 469° posto mondiale superando la 19° posizione nazionale.. Il 98% degli atenei cinesi migliora il punteggio con 360 istituti nel ranking.. Harvard mantiene il primato mondiale per il quindicesimo anno consecutivo.. Nadim Mahassen attribuisce il declino alla carenza di investimenti nella ricerca nazionale.. Il declino degli atenei italiani nel ranking Global 2000: il caso di Trento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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