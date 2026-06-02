Università in Italia | il 79% degli atenei perde posizioni nel mondo

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 79% degli atenei italiani ha perso posizioni nelle classifiche mondiali. La ricerca pesa molto sui punteggi, con molte università che registrano cali significativi. I dati indicano che le performance in questo settore sono decisive per la posizione complessiva. La diminuzione si concentra soprattutto sui criteri legati alla produzione scientifica e alle pubblicazioni. Nessun dato suggerisce miglioramenti recenti o interventi immediati per invertire la tendenza.

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? Punti chiave Quali pilastri fondamentali stanno trascinando verso il basso i nostri atenei?. Perché la ricerca incide così pesantemente sul calo dei punteggi italiani?. Come influiscono i tagli ai finanziamenti sulla fuga dei ricercatori qualificati?. Quali sono le conseguenze dirette per l'occupabilità dei nuovi laureati?.? In Breve La ricerca incide per il 40% sul calcolo del ranking globale.. Solo 13 università italiane migliorano il punteggio rispetto all'anno precedente.. Nadim Mahassen attribuisce il declino ai finanziamenti insufficienti per la ricerca.. L'analisi del Center for World University Rankings ha elaborato 81 milioni di dati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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