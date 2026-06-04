Università di Firenze | l’Ateneo vola tra le prime 300 al mondo

Notizia in breve

L’università di Firenze si è posizionata tra le prime 300 al mondo in un recente ranking internazionale. Il miglioramento è stato determinato da vari parametri, tra cui l’attività di ricerca, la produzione scientifica e la reputazione accademica. La qualità della ricerca, in particolare, ha contribuito a rafforzare il punteggio complessivo dell’ateneo. Nessuna informazione è stata fornita sui criteri specifici o sui metodi di valutazione usati nel ranking.