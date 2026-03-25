Un'università italiana si inserisce tra le prime 50 a livello globale nella classifica dedicata alla storia dell’arte. La graduatoria valuta le istituzioni in base a vari criteri accademici e di ricerca, posizionando questa università tra i migliori centri di studio nel settore. La notizia riguarda l’ateneo fiorentino, che ottiene un riconoscimento importante a livello internazionale.

Firenze, 25 marzo 2026 – Tra le migliori 50 università del mondo per lo studio della storia dell’arte. Una bella soddisfazione per l’ateneo fiorentino il risultato che emerge dall’edizione 2026 di QS World University Rankings by Subject, una graduatoria pubblicata ogni anno dal 2011, che si basa sulla reputazione accademica, sull’impatto della ricerca e sulla reputazione dei laureati fra i datori di lavoro. La Posizione di UniFi nei QS World University Rankings. In uno studio che ha preso in esame oltre 6000 università, di cui 1910 entrate in classifica, UniFi compare in 34 delle 55 discipline esaminate, suddivise in cinque ambiti principali: Arts & Humanities, Engineering and Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences e Social Sciences & Management. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Ateneo di Firenze tra le top 50 università al mondo in Storia dell’Arte

Articoli correlati

Leggi anche: Università, intesa tra Luiss e Google per un'IA a supporto dell'ateneo

Università: Riforma Gelmini, le proposte dell'ateneo perugino per la revisione della leggeAlla “scoperta" della riforma della Legge 240 con segretario generale del ministero dell'Università e della riceca, Marco Mancini, in visita...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'Ateneo di Firenze tra le top 50...

Temi più discussi: Al Career Day dell'Ateneo fiorentino gli studenti incontrano oltre cento realtà del mondo del lavoro; 20 marzo, è la Giornata delle università svelate: gli atenei toscani si raccontano; Pro Loco, Comune e Università premiano i progetti migliori per accrescere la fruibilità del Parco della Piana; Green & Tasty: nelle mense dell’Università di Firenze i piatti vegetariani creati dagli studenti.

Qs, Università Firenze tra le prime 50 al mondo in storia dell'arteL'Ateneo fiorentino si conferma fra le migliori 50 istituzioni universitarie mondiali in storia dell'arte. (ANSA) ... ansa.it

Ateneo Firenze, il 25 marzo nelle mense piatti vegetariani creati studentiIl 25 marzo nei Campus di Novoli e Morgagni dell'Ateneo fiorentino andrà in tavola Green & Tasty - Come piace a te!, progetto realizzato con Ardsu che ha coinvolto direttamente gli iscritti dell'uni ... ansa.it

Anche quest’anno il nostro Ateneo ha partecipato alla tre giorni di DIDACTA 2026, fiera dedicata all’innovazione nel mondo della scuola e dell’università alla fortezza da Basso a Firenze #DidactaItalia - facebook.com facebook