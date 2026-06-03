Ranking internazionali l’Università di Firenze tra le prime 300 al mondo nella classifica CWUR
L’Università di Firenze si colloca tra le prime 300 università a livello mondiale nella classifica CWUR 2026. La classifica include 21.000 istituzioni. La posizione dell’ateneo italiano nella top 300 viene confermata rispetto alle edizioni precedenti. La classifica si basa su criteri come qualità della ricerca, reputazione accademica e tassi di laurea. L’ateneo si posiziona tra le prime 300 università mondiali, tra le 21.000 valutate.
L’Università di Firenze si conferma tra le migliori università del pianeta nella classifica internazionale 2026 del Center for World University Rankings (CWUR), rientrando nelle top 300 a livello mondiale su 21.300 istituzioni analizzate.A livello nazionale l’Ateneo mantiene il settimo posto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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