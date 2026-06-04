Unipop Donati Chiude l’anno accademico

I corsi dell’anno accademico dell’Università Popolare Ignazio Donati di Montopoli si sono conclusi. La chiusura ha coinvolto studenti di diverse età, con lezioni che si sono svolte regolarmente fino a fine mese. Durante l’anno, sono stati attivati vari corsi, tra cui quelli di lingue, informatica e arte, con frequenze che hanno registrato un buon numero di partecipanti.

MONTOPOLI I corsi dell’anno accademico dell’Università Popolare Ignazio Donati di Montopoli sono giunti tutti al termine e nella mattinata di dopodomani, sabato, è prevista la cerimonia ufficiale di chiusura, che si svolgerà in Sala Pio XII, con la partecipazione della sindaca Linda Vanni e dell’assessore alla cultura Marzio Gabbanini. "E’ stata un’annata ricca di iniziative, di nuovi corsi, come quello sulla storia dell’arte e la letteratura italiana, storia della musica, cibo, ambiente e paesaggio, ma anche di una fervente attività di ricerca che si è soprattutto concentrata nella trascrizione del manoscritto di Ignazio Donati che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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