L’Università del Tempo Libero conclude i corsi dell’anno accademico. Sono in programma saggi, mostre e spettacoli organizzati dagli studenti e dai partecipanti. L’iniziativa, promossa dal Comune di Carrara, offre attività di formazione permanente. La chiusura delle attività si accompagna a eventi pubblici, con la partecipazione di studenti e pubblico. La fine dei corsi segna la conclusione dell’anno accademico dell’ente.

Volgono al termine i corsi dell’Università del Tempo Libero, l’iniziativa di formazione permanente promossa dal Comune di Carrara. In questi giorni, docenti e corsisti sono al lavoro per organizzare gli eventi finali, occasioni speciali per mostrare al pubblico i risultati raggiunti nei laboratori artistici, linguistici, espressivi e motori. L’Utl si conferma un punto di riferimento essenziale per il territorio, capace di unire cultura e socializzazione. Il progetto offre infatti ai cittadini l’opportunità di impiegare il proprio tempo libero in modo creativo, stimolando l’apprendimento e la nascita di nuove relazioni interpersonali. Gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Utl chiude l’anno accademico. Al via saggi, mostre, spettacoli

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