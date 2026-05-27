L’Orchestra del Conservatorio chiude l’anno accademico con Beethoven e Dvo?ák

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 21, nel Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini, si terrà il concerto finale dell’anno accademico dell’Orchestra del Conservatorio. La performance sarà diretta dalla classe di Formazione Orchestrale del Maestro Giuseppe Camerlingo e proporrà brani di Beethoven e Dvorák. L’evento conclude le attività dell’anno accademico e vede protagonisti gli studenti dell’istituto.