Unione Terre d’Argine la Polizia Locale festeggia 20 anni
La Polizia Locale dell'Unione Terre d’Argine ha celebrato il ventesimo anniversario con una parata lungo corso Alberto Pio, accompagnata dalla banda musicale di Novi. La cerimonia si è svolta ieri mattina, con il Corpo in marcia e il passo solenne. La manifestazione ha coinvolto gli agenti e il personale, che hanno percorso la strada in occasione del compleanno dell’ente. La celebrazione ha avuto un carattere formale e di ricordo.
Il suono della banda musicale di Novi ha accompagnato il passo solenne del Corpo in parata lungo corso Alberto Pio: così ieri mattina, le Terre d’Argine hanno celebrato un traguardo che è molto più di una ricorrenza amministrativa. Il ventennale della Polizia locale, fondata dalla confluenza delle forze di Polizia municipale dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera, come primo servizio associato dell’Unione, è diventato il racconto di una crescita condivisa che ha saputo trasformare quattro comuni in un’unica, solida ‘città diffusa’. Nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, il presidente dell’Unione Enrico Diacci ha rievocato la lungimiranza di una scelta che ha superato i confini comunali per rispondere alla nuova realtà policentrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Festa della Polizia Locale delle Terre d'Argine
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