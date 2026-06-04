Unione Terre d’Argine la Polizia Locale festeggia 20 anni

Notizia in breve

La Polizia Locale dell'Unione Terre d’Argine ha celebrato il ventesimo anniversario con una parata lungo corso Alberto Pio, accompagnata dalla banda musicale di Novi. La cerimonia si è svolta ieri mattina, con il Corpo in marcia e il passo solenne. La manifestazione ha coinvolto gli agenti e il personale, che hanno percorso la strada in occasione del compleanno dell’ente. La celebrazione ha avuto un carattere formale e di ricordo.