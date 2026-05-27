Anche Unione delle Terre d’Argine si dota di un' unità cinofila arriva l' agente Kleo
Il comando di Polizia Locale ha introdotto un'unità cinofila con l’arrivo di Kleo, una cucciola di pastore tedesco. Oggi, 27 maggio, Kleo è ufficialmente entrata a far parte del corpo e nei prossimi mesi sarà operativa. L'agente a quattro zampe si unirà alle attività di controllo e sicurezza sul territorio.
Il Comando di Polizia Locale, ha accolto un nuovo "agente", Kleo, una cucciola di pastore tedesco che oggi, mercoledì 27 maggio, è entrato ufficialmente a far parte del corpo e che nei prossimi mesi diventerà operativo a tutti gli effetti.Kleo, l’agente K9, ha circa quattro mesi e sarà affidata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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