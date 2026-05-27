Anche Unione delle Terre d’Argine si dota di un' unità cinofila arriva l' agente Kleo

Da modenatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comando di Polizia Locale ha introdotto un'unità cinofila con l’arrivo di Kleo, una cucciola di pastore tedesco. Oggi, 27 maggio, Kleo è ufficialmente entrata a far parte del corpo e nei prossimi mesi sarà operativa. L'agente a quattro zampe si unirà alle attività di controllo e sicurezza sul territorio.

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Il Comando di Polizia Locale, ha accolto un nuovo "agente", Kleo, una cucciola di pastore tedesco che oggi, mercoledì 27 maggio, è entrato ufficialmente a far parte del corpo e che nei prossimi mesi diventerà operativo a tutti gli effetti.Kleo, l’agente K9, ha circa quattro mesi e sarà affidata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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