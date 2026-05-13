Unione Terre d' Argine al via percorso per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile

Le amministrazioni comunali di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno annunciato l'inizio di un progetto volto a creare una Comunità energetica rinnovabile. L'iniziativa coinvolge l'Unione delle Terre d'Argine e mira alla condivisione di energia autoprodotta da fonti sostenibili tra i comuni coinvolti. Il percorso prevede passi concreti per formalizzare questa collaborazione nell'ambito delle energie rinnovabili.

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