Un’elaborata farsa | uccide la compagna incinta e per crearsi un alibi trasmette una finta diretta su YouTube condannato a 31 anni di carcere

Un uomo ha ucciso la compagna di 32 anni, incinta di 15 settimane, nella loro abitazione. La donna è stata accoltellata e strangolata. Mentre l’omicidio avveniva, sull’account YouTube dell’uomo veniva trasmesso un video in diretta che si rivelò poi falso, usato per creare un alibi. L’uomo è stato condannato a 31 anni di carcere.

Ha ucciso la compagna trentaduenne, incinta di 15 settimane, accoltellandola e strangolandola nella sua abitazione, mentre sul suo canale YouTube veniva trasmesso un finto video in diretta per garantirsi un alibi. Per il brutale assassinio, definito “a sangue freddo e calcolato”, il trentaseienne Stephen McCullagh è stato condannato mercoledì dalla Belfast Crown Court a 31 anni di carcere. È l’epilogo giudiziario dell’omicidio di Natalie McNally, avvenuto nel dicembre del 2022 a Lurgan, in Irlanda del Nord, un delitto che ha profondamente scosso l’opinione pubblica. La pena, emessa dopo un processo di cinque settimane conclusosi a marzo con un verdetto di colpevolezza all’unanimità, dovrà essere scontata per intero prima di poter richiedere il rilascio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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