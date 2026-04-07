Un uomo di 30 anni è stato condannato a una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione dopo aver morso e staccato una parte della lingua alla compagna, che era incinta di 29 anni. L'episodio è avvenuto recentemente e il processo ha portato alla sentenza definitiva. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio e ha portato all'intervento delle autorità giudiziarie.

Arezzo, 7 aprile 2026 – È stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione il trentenne che ha staccato con un morso parte della lingua alla compagna incinta di 29 anni. Era la notte tra il 14 e il 15 giugno 2025 in piazza Guido Monaco. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Arezzo. L'uomo era imputato per lesioni gravissime e maltrattamenti. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 5 anni. La vittima, all'epoca in gravidanza, fu soccorsa e sottoposta a un delicato intervento chirurgico per il reimpianto della porzione di lingua. Successivamente ha dato alla luce un figlio, riconosciuto dall'imputato, il padre. Disposta in sentenza una provvisionale di 25. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Staccò la lingua alla compagna incinta, condannato a 4 anni e mezzo

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