Registrò una finta diretta social per crearsi un alibi e uccidere la compagna incinta | condannato 36enne

Un uomo di 36 anni è stato condannato dopo aver pianificato e commesso l’omicidio della compagna incinta, avvenuto nel dicembre 2022. Prima di mettere in atto il delitto, l’uomo aveva registrato una diretta sui social media, finta, per creare un alibi e coprire le sue mosse. La vittima era incinta al momento della morte.