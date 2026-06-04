Una troupe austro-tedesca sceglie Castiglion Fiorentino per un lungometraggio

Notizia in breve

Una troupe austro-tedesca sta girando un lungometraggio a Castiglion Fiorentino. Il film, intitolato “Chaconne”, è diretto da un regista tedesco e narra le vicende di due coppie tedesche in viaggio in Italia. Le riprese si svolgono in questi giorni nel centro storico del paese, con attori e crew che lavorano all’aperto e in alcuni edifici locali. La produzione è arrivata da pochi giorni e proseguirà per alcune settimane.