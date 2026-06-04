Una troupe austro-tedesca sceglie Castiglion Fiorentino per un lungometraggio
Una troupe austro-tedesca sta girando un lungometraggio a Castiglion Fiorentino. Il film, intitolato “Chaconne”, è diretto da un regista tedesco e narra le vicende di due coppie tedesche in viaggio in Italia. Le riprese si svolgono in questi giorni nel centro storico del paese, con attori e crew che lavorano all’aperto e in alcuni edifici locali. La produzione è arrivata da pochi giorni e proseguirà per alcune settimane.
In questi giorni Castiglion Fiorentino sta ospitando le riprese di “Chaconne”, il nuovo lungometraggio del regista tedesco Thomas Haaf, che racconta gli intrecci amorosi di due coppie tedesche in viaggio in Italia.Il titolo del film, “Chaconne”, richiama proprio un’antica danza eseguita da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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