Lo storico bar del paese festeggia 30 anni di attività | A guidarci perseveranza e passione
Mercoledì si sono celebrati i 30 anni di attività del Bar Senio, situato in un paese di collina. L’attività, aperta da tre decenni, è stata gestita da Sabrina Sabbatani. La festa ha coinvolto clienti e staff, sottolineando la presenza stabile nel tempo di questa attività. Il bar ha resistito a eventi alluvionali che hanno colpito la zona negli ultimi anni. La gestione ha sottolineato che la perseveranza e la passione sono state alla base di questa lunga storia.
Mercoledì scorso si sono svolti i festeggiamenti per celebrare i 30 anni di attività del Bar Senio di Sabrina Sabbatani, storico bar di Casola Valsenio: un traguardo molto importante per un’attività situata in un paese di collina che è stato colpito pesantemente dagli eventi alluvionali, e che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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