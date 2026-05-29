Lo storico bar del paese festeggia 30 anni di attività | A guidarci perseveranza e passione

Notizia in breve

Mercoledì si sono celebrati i 30 anni di attività del Bar Senio, situato in un paese di collina. L’attività, aperta da tre decenni, è stata gestita da Sabrina Sabbatani. La festa ha coinvolto clienti e staff, sottolineando la presenza stabile nel tempo di questa attività. Il bar ha resistito a eventi alluvionali che hanno colpito la zona negli ultimi anni. La gestione ha sottolineato che la perseveranza e la passione sono state alla base di questa lunga storia.