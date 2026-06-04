Una stele commemorativa sarà collocata lungo l’autostrada A1, vicino alla Misericordia e visibile anche dall’Autosole, per ricordare le vittime degli incidenti stradali. I familiari delle vittime si sono opposti a un camionista coinvolto in un incidente. Nel frattempo, una giovane donna, prossima alla specializzazione come infermiera dell’emergenza, aveva già iniziato a fare prelievi di sangue per acquisire esperienza.

Aveva imparato in fretta a fare i prelievi di sangue. Studiava per diventare infermiera dell’emergenza, mancava un anno alla specializzazione. Lo faceva a scuola e sui libri ma pure dentro l’ambulanza, da un capo all’altro della provincia a salvare vite. Giulia Santoni ha lasciato i suoi 22 anni sull’asfalto dell’autostrada, in un giorno d’agosto sulla stessa ambulanza dove saliva ogni giorno. Con lei sono morti il "babbo" dei volontari della Misericordia di Terranuova Gianni Trappolini e Franco Lovari, il paziente che riportavano all’ospedale della Gruccia dopo una serie di esami al San Donato di Arezzo. Quella mattina, il 4 agosto, l’ambulanza era stata centrata da un tir che trasportava un carico di pietrisco, nell’attimo in cui il camionista era intento a farsi un video mentre era alla guida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una stele per le vittime in A1. Sarà vicina alla Misericordia ma visibile anche dall’Autosole. I familiari contro il camionista

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