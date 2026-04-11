Tir contro ambulanza sull’A1 | camionista patteggia 5 anni Tre le vittime due erano volontari della Misericordia

Un camionista di 59 anni ha accettato un patteggiamento di cinque anni di reclusione dopo aver sparato contro un'ambulanza sull’autostrada A1. L’incidente ha causato la morte di due volontari della Misericordia e il ferimento di un’altra persona. L’uomo ha riconosciuto le sue responsabilità durante l’udienza e ha concordato con la richiesta di pena avanzata dal pubblico ministero. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi per i soccorritori nelle operazioni di emergenza.

AREZZO – Ha patteggiato una pena di cinque anni di reclusione l’autotrasportatore di 59 anni, originario di Savona e residente a Cuneo, che con il suo tir tamponò il 4 agosto 2025 in A1, tra le uscite di Arezzo e Valdarno in nord, un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, ferma per rallentamenti. Tre furono le vittime che viaggiavano sul mezzo di soccorso travolto dal camion che avrebbe viaggiato tra gli 80 e i 100 km all’ora: l’autista Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia Santoni, volontaria di 23 anni e Franco Lovari, 75 anni, il paziente che veniva trasportato. Il gup aretino ha accolto l’accordo tra il difensore e la procura sulla pena.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tir contro ambulanza sull’A1: camionista patteggia 5 anni. Tre le vittime, due erano volontari della Misericordia Strage sull’A1: camionista patteggia 5 anni, guidava mentre si filmava col cellulare. Tre vittimeCinque anni di carcere per il camionista che il 4 agosto 2025 causò un incidente mortale sull’A1, in cui persero la vita tre persone a bordo di... Tir contro ambulanza, 3 morti sull’A1: camionista condannato a 5 anni. “Stava facendo video per TikTok”Nell'incidente avvenuto il 4 agosto 2025 lungo l’A1, nel tratto tra Arezzo e Valdarno, persero la vita l'autista Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia...