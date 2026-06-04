Una spesa solidale per gli amici a quattro zampe | al via la raccolta alimentari per cani e gatti

Notizia in breve

È partita una raccolta di alimenti per cani e gatti promossa da Esselunga in collaborazione con Balzoo – Banco italiano zoologico Aps. L'iniziativa mira a sostenere associazioni, rifugi e famiglie che si occupano di animali in difficoltà. La campagna prevede la donazione di cibo per animali domestici, con il fine di aiutare gli animali più vulnerabili. La raccolta è aperta presso i punti vendita della catena.