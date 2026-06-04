Una spesa solidale per gli amici a quattro zampe | al via la raccolta alimentari per cani e gatti
È partita una raccolta di alimenti per cani e gatti promossa da Esselunga in collaborazione con Balzoo – Banco italiano zoologico Aps. L'iniziativa mira a sostenere associazioni, rifugi e famiglie che si occupano di animali in difficoltà. La campagna prevede la donazione di cibo per animali domestici, con il fine di aiutare gli animali più vulnerabili. La raccolta è aperta presso i punti vendita della catena.
Anche quest’anno, Esselunga rinnova la collaborazione con Balzoo – Banco italiano zoologico Aps: un progetto che ha l’obiettivo di offrire un aiuto ad associazioni, rifugi e famiglie che si prendono cura degli animali più fragili. “Un appuntamento che conferma l’attenzione di Esselunga verso gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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