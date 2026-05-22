’Una giornata da cani’ Gli amici a quattro zampe protagonisti della festa

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio a Montecatini Terme si svolgerà l’evento “Una giornata da cani”, dedicato agli amici a quattro zampe. La manifestazione prevede diverse attività e iniziative pensate per i proprietari e i loro cani, con spazi dedicati a giochi, esposizioni e momenti di socializzazione. La giornata si terrà in un’area appositamente allestita in centro città, con il coinvolgimento di associazioni e volontari. L’accesso è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere qualche ora in compagnia dei propri animali.

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Montecatini Terme si prepara ad accogliere domenica 24 maggio ’ Una giornata da cani (ricordando il Dog Pride Day’, un appuntamento gratuito dedicato agli amanti degli amici a quattro zampe, condotto da Alessandro Martini (Televisium Social Media Partner dell’evento) e reso possibile dall’ Associazione Pinocchio 3000. I partecipanti, prenderanno parte ad una camminata scodinzolante per le vie della città, partendo alle ore 9 del mattino da piazzale Fiamme Gialle (davanti al Tennis Torretta) per poi iniziare una vera e propria passeggiata con gli amici pelosetti, percorrendo Viale Bustichini per raggiungere l’area sgambatoio cani. Qui verrà inauagurato il Ponte Arcobaleno dell’artista Aleandro Roncarà, un’opera memoriale che va a ricordare i canini che non ci sono più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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