’Una giornata da cani’ Gli amici a quattro zampe protagonisti della festa

Domenica 24 maggio a Montecatini Terme si svolgerà l’evento “Una giornata da cani”, dedicato agli amici a quattro zampe. La manifestazione prevede diverse attività e iniziative pensate per i proprietari e i loro cani, con spazi dedicati a giochi, esposizioni e momenti di socializzazione. La giornata si terrà in un’area appositamente allestita in centro città, con il coinvolgimento di associazioni e volontari. L’accesso è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere qualche ora in compagnia dei propri animali.

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