Spesa solidale per cani e gatti | sabato la raccolta di cibo nei supermercati Esselunga

Sabato 6 giugno, nei supermercati Esselunga, si svolgerà una raccolta di cibo per cani e gatti. L'iniziativa mira a sostenere associazioni, rifugi e famiglie che si occupano di animali domestici in difficoltà. I clienti potranno donare alimenti specifici per gli animali durante la giornata. La spesa solidale si svolgerà in tutti i punti vendita della catena.

Sabato 6 giugno nei supermercati Esselunga si terrà una raccolta alimentare per sostenere associazioni, rifugi e famiglie che si prendono cura di animali domestici in difficoltà. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Balzoo, il banco italiano zoologico Aps.I volontari dell'associazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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