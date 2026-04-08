Una selva di libri di sera Mario Andreose all’auditorium san Michele di Selvazzano
Prosegue la rassegna letteraria “Una Selva di Libri” con l’evento intitolato “Una selva di libri di sera”, che si svolgerà presso l’auditorium di Selvazzano. Si tratta di un appuntamento serale inserito in una serie di incontri promossi dal Comune e ideati dalla divulgatrice Valentina Berengo. La manifestazione, ormai consolidata da diversi anni, propone incontri dedicati al mondo dei libri e della letteratura.
Prosegue “Una Selva di Libri, di Sera”, la collezione di tre appuntamenti “speciali”, in orario serale, della rassegna “Una Selva di Libri”, un format ideato dalla divulgatrice letteraria Valentina Berengo per il Comune di Selvazzano Dentro e ormai collaudato da anni. Le tre serate si terranno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: “Una selva di libri”, Alessandro Piperno all’auditorium san Michele di Selvazzano
“Una selva di libri di giovedì” a Selvazzano, incontro con Matteo Bussola a palazzo Eugenio Maestri“Una Selva di Libri”, la consolidata rassegna letteraria curata dalla divulgatrice letteraria Valentina Berengo per il Comune di Selvazzano Dentro,...
Abbazia di Rosazzo: Mario Andreose presenta Un’educazione venezianaAl quarto appuntamento della XI edizione de I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga, rassegna letteraria curata e condotta da Elda Felluga e Margherita Reguitti, ... mediterranews.org
Andreose, una vita dal mare ai libri con Venezia come maestraMario Andreose è una figura centrale dell'editoria italiana, uno dei silenziosi autori del romanzo di formazione di almeno tre generazioni di giovani. Esce oggi per La nave di Teseo il suo terzo libro ... ilgiornale.it