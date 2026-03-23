Giovani e arte per rigenerare il parco di villa Cesarotti di Selvazzano | al via il progetto Radici future

L'iscrizione ai moduli, completamente gratuita (tramite QRcode e link al sito di Artistiaprogetto.eu), consentirà ai partecipanti di contribuire all'arricchimento dell'offerta culturale locale, animando le aperture alla cittadinanza, che in primavera inizierà a vivere e abitare il parco, e immaginando nuovi spazi di socialità e relazione attraverso le arti. «Il progetto Radici Future - afferma l'assessora alla Cultura Laura Rossi - rappresenta un passo importante nel percorso di rigenerazione del Parco di Villa Cesarotti. Come amministrazione crediamo che questo luogo possa diventare sempre più uno spazio vivo e condiviso, capace di accogliere giovani, famiglie e tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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