Una ricerca di Brandwatch evidenzia come le domande degli acquirenti di auto siano spesso diverse dal contesto social. Lo studio analizza le query di ricerca e il modo in cui vengono discusse sui social media, mostrando un disallineamento tra le intenzioni di ricerca e le conversazioni online. I risultati indicano che le persone cercano informazioni specifiche, ma le discussioni social tendono a focalizzarsi su altri aspetti. La ricerca ha esaminato le domande e le conversazioni legate all'acquisto di veicoli.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE L’analisi delle domande poste dagli acquirenti di auto mostra come i dati provenienti dai motori di ricerca riveli ciò che i consumatori vogliono sapere, mentre i dati dei social media svelano il contesto alla base delle loro decisioni CHICAGO, 4 giugno 2026 PRNewswire — Brandwatch, società del gruppo Cision e leader mondiale nel settore della social intelligence e della gestione dei social media, ha pubblicato un nuovo rapporto di ricerca intitolato “The Question Gap: How Consumers Use Search and Social When Making Decisions” (Il divario nelle domande: come i consumatori utilizzano i motori di ricerca e i social media nel processo decisionale). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Una nuova ricerca di Brandwatch mette in luce il divario tra l’intento di ricerca e il contesto social

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