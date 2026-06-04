Una lite di coppia in casa fa scattare i controlli | scoperta una coltivazione di funghi allucinogeni

Da bergamonews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un intervento per una lite tra conviventi, le forze dell’ordine hanno trovato una coltivazione di funghi allucinogeni all’interno dell’abitazione. I controlli sono stati estesi dopo aver notato dettagli sospetti durante l’intervento. Nella casa sono stati rinvenuti diversi funghi in fase di crescita, con materiali utilizzati per la coltivazione. Nessuno è stato arrestato, ma sono in corso ulteriori accertamenti.

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Quella che sembrava una normale richiesta d’intervento per una lite tra conviventi si è trasformata in una scoperta ben più ampia. È accaduto nel pomeriggio del 1° giugno tra Osio Sopra e Osio Sotto, dove i Carabinieri intervenuti nell’abitazione di una coppia hanno trovato una vera e propria coltivazione domestica di funghi allucinogeni, oltre a numerosi oggetti potenzialmente pericolosi. I protagonisti della vicenda sono un uomo di 45 anni e una donna di 43, entrambi residenti a Osio Sopra. I militari sono arrivati nell’abitazione dopo una segnalazione per una discussione particolarmente accesa. Durante i primi accertamenti, i due sono apparsi in uno stato di alterazione e hanno raccontato di aver assunto sostanze stupefacenti la sera precedente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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