Durante un intervento per una lite domestica, le forze dell’ordine hanno trovato una coppia che coltivava funghi allucinogeni in casa. Accanto ai funghi, sono stati sequestrati un machete e una balestra. La coppia è stata arrestata sul posto, senza ulteriori dettagli sulla loro identità. La polizia ha riferito che l’intervento è scaturito da una discussione tra i conviventi.

Osio Sopra (Bergamo), 4 giugno 2026 – Un intervento per una lite domestica finisce con l’arresto di due persone, B.S., 45 anni, e G.L., 43 anni, ritenuti responsabili dei reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciandoli inoltre per detenzione illecita di armi e oggetti atti ad offendere. Succede a Osio Sopra. Tutto inizia nel pomeriggio del primo giugno, quando una pattuglia della Stazione Carabinieri di Osio Sotto è stata inviata nell’abitazione della coppia, su disposizione della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Treviglio, a seguito di una segnalazione relativa a una lite domestica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coltivavano funghi allucinogeni in casa, dove avevano anche un machete e una balestra: coppia arrestata a Osio Sopra

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