Funghi allucinogeni ecstasy e lsd | la casa trasformata in supermarket della droga

Durante una perquisizione in una abitazione dei Castelli Romani, le forze dell'ordine hanno trovato una vasta quantità di sostanze stupefacenti, tra cui funghi allucinogeni, ecstasy, LSD, marijuana e hashish. L'intervento ha portato al sequestro di numerosi materiali destinati alla vendita. La casa era organizzata come un vero e proprio supermercato della droga, con merce pronta per essere distribuita.

Funghi allucinogeni, ecstasy e lsd. Ma anche marijuana ed hashish. Un supermercato della droga scoperto nell'abitazione di un ragazzo dei Castelli Romani. Sono stati i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo ad arrestare il 27enne originario di Genzano di Roma, gravemente indiziato del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Temi più discussi: Droga in casa a Castel Gandolfo: arrestato 27enne con hashish, ecstasy e serra per marijuana; Genzano - Trasforma casa in un market della droga, assortito anche con funghi allucinogeni: in manette ventisettenne; Genzano, arrestato 27enne: aveva trasformato la casa in un supermercato della droga; Da appartamento a supermercato dello spaccio, Carabinieri arrestano 27enne.

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Un team di ricercatori, guidato dall' @UniPadova, ha sviluppato versioni modificate della psilocina, il principio attivo dei funghi allucinogeni, per curare la depressione e altri disturbi senza gli effetti psichedelici associati. #laboratorio #lifescience x.com

Un tempo si andava a funghi ( allucinogeni), adesso vanno nel bosco a cercare famiglie per cercare di buttare il muschio negli occhi degli elettori!!! - facebook.com facebook