State lines | mostra collettiva a Villa Niscemi opere realizzate da adulti con disabilità
A Villa Niscemi si apre una mostra collettiva intitolata “State Lines – Stati d'animo, condizioni”, che raccoglie opere create da adulti con disabilità. L’iniziativa è promossa dall’associazione Abachiara e rappresenta la prima esposizione di questo tipo, dedicata ai lavori realizzati nel corso di percorsi educativi e laboratoriali. Le opere esposte sono frutto del lavoro di persone coinvolte in attività di inclusione e formazione promosse dall’organizzazione. La mostra sarà visitabile fino a una data da definirsi.
L’associazione Abachiara presenta “State Lines – Stati d’animo, condizioni”, prima mostra collettiva composta da opere realizzate da adulti con disabilità coinvolti nei percorsi educativi e laboratoriali dell’associazione. Ideato da Francesco Ricciardelli, Giuliana Favara, Clara Volturno con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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