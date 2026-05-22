State lines | mostra collettiva a Villa Niscemi opere realizzate da adulti con disabilità

A Villa Niscemi si apre una mostra collettiva intitolata “State Lines – Stati d'animo, condizioni”, che raccoglie opere create da adulti con disabilità. L’iniziativa è promossa dall’associazione Abachiara e rappresenta la prima esposizione di questo tipo, dedicata ai lavori realizzati nel corso di percorsi educativi e laboratoriali. Le opere esposte sono frutto del lavoro di persone coinvolte in attività di inclusione e formazione promosse dall’organizzazione. La mostra sarà visitabile fino a una data da definirsi.

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