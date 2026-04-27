In occasione del 25 aprile, il Collettivo Transfemminista Ortica ha annunciato iniziative e riflessioni politiche che vanno oltre il semplice simbolismo della giornata. La proposta mira a stimolare un dibattito sulla memoria collettiva e sulle sfide attuali legate alla storia e ai valori della Resistenza. Le attività previste intendono coinvolgere diverse realtà e sensibilizzare sul significato di questa ricorrenza.

? Cosa sapere Il Collettivo Transfemminista Ortica propone nuove riflessioni politiche in occasione del 25 aprile.. La memoria della Resistenza serve a contrastare l'individualismo e le derive autoritarie globali.. Il 25 aprile si ritrova la sua bussola ideale nella memoria di una piazza e nel simbolo di un fiore rosso, elementi che tracciano il sentiero verso la via della Storia per evitare di smarrire l’orientamento comune. Il messaggio lanciato dal Collettivo Transfemminista Ortica invita a riflettere su come la Liberazione rischi di trasformarsi in un semplice momento estetico o in un fenomeno di individualismo se viene separata dalle radici che la sostengono.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 Aprile: oltre il simbolo, la sfida di una memoria collettiva

Comment transformer le chaos en musique Avec Ibrahim Maalouf | LA GRANDE GALERIE

Notizie correlate

“Aspettando il 25 aprile”, un viaggio musicale nella memoria collettiva all'Archivio di StatoUn concerto per avvicinarsi, attraverso la musica, a una delle ricorrenze più significative della nostra storia recente, “Aspettando il 25 aprile”...

25 Aprile: la sfida di Pinto per una libertà oltre gli scontri? Cosa sapere L'avvocato Leonardo Pinto propone una riflessione sulla Costituzione in occasione del 25 aprile.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: L’eccidio oltre il 25 aprile e la ritorsione: a Collegno e Grugliasco c’è una storia su cui è calato l’oblio; 25 Aprile, un programma diffuso per rinnovare la memoria; 81° Anniversario della Liberazione: le cerimonie e le iniziative culturali a Ferrara - FOTO E DOCUMENTAZIONE; Laika, il nuovo murale per il 25 aprile alla Garbatella: Senza memoria non c’è futuro.

Le foto delle manifestazioni e dei festeggiamenti per il 25 aprileIn occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione dal nazismo e dal fascismo ci sono state le consuete celebrazioni, manifestazioni e commemorazioni in tutta Italia. Nelle maggiori città sono s ... ilpost.it

L’eccidio oltre il 25 aprile e la ritorsione: a Collegno e Grugliasco c’è una storia su cui è calato l’oblio68 civili uccisi dai nazisti in ritirata e la rappresaglia sui prigionieri. La storia raccontata da Mariano Turigliatto ... ilfattoquotidiano.it

Il 28 aprile a Bologna hai l’occasione di incontrare dal vivo Caterina, Kiara e Alex di #Amici25. Ti aspettano allo Spazio Enel in Piazza Liber Paradisus 16 per un Meet&Greet esclusivo. Vieni a vivere da vicino tutta l’energia di Amici Amici di Maria D - facebook.com facebook

Ebrei, Ucraina, partigiani. Il nostro 25 Aprile sequestrato. Di Pina Picierno x.com