Una giornata di festa per l’entrata in esercizio ordinario di Montedoglio
Oggi è entrato in funzione l’impianto di Montedoglio, segnando l’avvio della sua operatività regolare. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici, con un corteo di mezzi e tecnologie pronte a partire. L’impianto, che produce energia idroelettrica, è stato completato dopo anni di lavori e test. Da oggi, l’impianto fornisce energia alla rete nazionale secondo le modalità previste dalle autorizzazioni.
Arezzo, 4 giugno 2026 – . L’invaso tiberino ha raggiunto un traguardo storico al termine di un decennale percorso di collaudo tecnico che, avviato nel giugno del 1989 con l’avvio degli invasi provvisori, ha trovato la propria conclusione con il nulla osta della Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha confermato la stabilità e la sicurezza degli interventi condotti da EAUT - Ente Acque Umbre Toscane. Questo passaggio ha autorizzato ufficialmente l’esercizio ordinario della diga fino alla quota massima di regolazione di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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