Una giornata di festa per l’entrata in esercizio ordinario di Montedoglio

Notizia in breve

Oggi è entrato in funzione l’impianto di Montedoglio, segnando l’avvio della sua operatività regolare. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici, con un corteo di mezzi e tecnologie pronte a partire. L’impianto, che produce energia idroelettrica, è stato completato dopo anni di lavori e test. Da oggi, l’impianto fornisce energia alla rete nazionale secondo le modalità previste dalle autorizzazioni.