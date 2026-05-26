Milano si veste a festa per il 2 Giugno | una giornata di eventi per l' 80° compleanno della Repubblica

Notizia in breve

Milano si prepara a celebrare l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana il 2 giugno. La giornata prevede eventi istituzionali e culturali aperti alla cittadinanza, coinvolgendo diversi luoghi della città. Sono in programma manifestazioni pubbliche e iniziative che coinvolgono la comunità locale, senza restrizioni di accesso. La città si veste a festa per questa ricorrenza storica, con attività che si svolgeranno lungo tutto il centro urbano e i principali punti di interesse.